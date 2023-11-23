Ramazan Bayramı tarihleri: 2024 Ramazan ayı ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2023-2024 yılı dini günler takvimini yayımladı. Böylelikle Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri netlik kazanmış oldu. Üç ayların sonuncusu 'On Bir Ayın Sultanı' Ramazan'ın başlamasıyla, İslam alemi oruç ibadetini yerine getirmektedir. Peki, "2024 Ramazan ayı ne zaman, Ramazan Bayramı hangi tarihte?" İşte 2024 Ramazan Bayramı tarihleri...
Üç ayların ilki Receb ayına kısa bir süre kala, Ramazan Bayramı tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Ramazan, kelime anlamı olarak "kuru sıcak" anlamına gelmektedir. 'On Bir Ayın Sultanı' Ramazan ayında İslam alemi, oruç ibadedetini yerine getirmektedir. Peki, "2024 Ramazan ayı ne zaman, Ramazan Bayramı hangi tarihte?" İşte Ramazan ayının başlayacağı tarih...
2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.
Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
Ramazan Bayramı arefe günü 9 Nisan 2024 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 9 Nisan Pazar günü son oruçlarını tutacak.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili