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Üç ayların ilki Receb ayına kısa bir süre kala, Ramazan Bayramı tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Ramazan, kelime anlamı olarak "kuru sıcak" anlamına gelmektedir. 'On Bir Ayın Sultanı' Ramazan ayında İslam alemi, oruç ibadedetini yerine getirmektedir. Peki, "2024 Ramazan ayı ne zaman, Ramazan Bayramı hangi tarihte?" İşte Ramazan ayının başlayacağı tarih...