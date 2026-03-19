Ramazan'da Türkiye'de saatte 1200'den fazla giysi sipariş edildi

Hepsiburada, Ramazan ayı boyunca platform üzerinden verilen milyonlarca siparişi analiz ederek hazırladığı verileri paylaştı.

Kategori tercihlerinden şehir bazlı dağılıma, teslimat verilerinden alışveriş saatlerine kadar geniş bir kapsamda açıklanan sonuçlar, kullanıcıların bu dönemdeki ihtiyaçlarını ve kampanya tercihlerini ortaya koydu.

ŞAMPİYON CİRODA PANTOLON, ADETTE ÇORAP

Araştırmanın en dikkat çekici taraflarından biri giyim ve çikolata/ şeker kategorilerindeki hareket oldu.

Ramazan ayının ilk iki haftasında yıl ortalamalarına yakın seyreden giyim siparişleri, yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte yükselişe geçti. 50'den fazla alt kategorinin yer aldığı giyim kategorisinde, verilen sipariş sayısı 750 bine yaklaştı. Diğer bir ifadeyle, müşteriler Hepsiburada üzerinden saatte 1.200'den fazla giysi siparişi gerçekleştirdi.

ÇİKOLATA SİPARİŞLERİ ÜÇÜNCÜ HAFTADA TAVAN YAPTI

Benzer bir trend, bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi çikolata ve şeker kategorisinde de görüldü.

Ramazan'ın üçüncü haftasından itibaren çikolata ve şeker siparişleri yoğunlaşırken, ilk iki haftaya kıyasla satışlar yüzde 72 arttı.

EN YOĞUN ALIŞVERİŞ SAATİ İFTAR SONRASI

Öte yandan, Ramazan ayı genelinde kullanıcı tercihleri, iftar sofralarını evde kurma ve ailece vakit geçirme eğilimi etrafında şekillendi. Bu dönemde çocuk kitapları, kutu oyunları ve parçalı setlerin yoğun ilgi görmesi, ailelerin ortak aktivite arayışını ortaya koydu.

İftarlarını evde hazırlamayı tercih eden kullanıcılar; mutfaktaki iş yükünü azaltan blender seti, rondo ve düdüklü tencere gibi pratik çözümlere yönelirken ‘evde yemek' kültürünü benimsedi. E-ticaret trafiği ise iftar saatlerine göre şekillendi. En yoğun alışveriş saati olan 21.00 - 23.00 arasında e-ticaret trafiği zirve yaptı.

Şehir bazlı dağılımda ilk 3 büyük ilin ardından en çok sipariş veren iller Bursa, Kocaeli ve Antalya oldu. Satış hacmi açısından ise Kocaeli, Bursa ve Düzce en yüksek performansa ulaşan şehirler olarak dikkat çekti. HepsiJET, Ramazan boyunca haftanın her günü kesintisiz sürdürdüğü operasyonlarıyla 7,6 milyondan fazla kargoyu adreslerine ulaştırdı; en çok teslimat ise 12.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

PREMIUM ÜYELER ALIŞVERİŞİN MERKEZİNDE

Hepsiburada ekosisteminin merkezinde yer alan Premium üyeler, Ramazan ayında diğer kullanıcılara kıyasla yüzde 15 daha fazla alışveriş yaparak platformun itici gücü oldu.

Premium kullanıcılar kargo bedava avantajı ile 183 milyon TL tasarruf sağlarken; yaklaşık yüzde 23'ü, yüzde 10 cashback imkanından faydalandı.