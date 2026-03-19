        Ramazan'da Türkiye'de saatte 1200'den fazla giysi sipariş edildi - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye bayramlıkları e-ticaret ile aldı, saatte 1200’den fazla giysi sipariş edildi

        Hepsiburada'nın Ramazan ayı verilerine göre, 19 Şubat – 15 Mart arasında giyim kategorisinde sipariş edilen toplam ürün adedi 750 bine yaklaştı. Müşteriler bayramın yaklaşmasıyla birlikte giyim alışverişini hızlandırırken, Ramazan'ın ikinci yarısında giyim alışverişi yüzde 85 büyüme gösterdi.

        Giriş: 19.03.2026 - 11:43
        Ramazan'da Türkiye'de saatte 1200'den fazla giysi sipariş edildi

        Hepsiburada, Ramazan ayı boyunca platform üzerinden verilen milyonlarca siparişi analiz ederek hazırladığı verileri paylaştı.

        Kategori tercihlerinden şehir bazlı dağılıma, teslimat verilerinden alışveriş saatlerine kadar geniş bir kapsamda açıklanan sonuçlar, kullanıcıların bu dönemdeki ihtiyaçlarını ve kampanya tercihlerini ortaya koydu.

        ŞAMPİYON CİRODA PANTOLON, ADETTE ÇORAP

        Araştırmanın en dikkat çekici taraflarından biri giyim ve çikolata/ şeker kategorilerindeki hareket oldu.

        Ramazan ayının ilk iki haftasında yıl ortalamalarına yakın seyreden giyim siparişleri, yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte yükselişe geçti. 50'den fazla alt kategorinin yer aldığı giyim kategorisinde, verilen sipariş sayısı 750 bine yaklaştı. Diğer bir ifadeyle, müşteriler Hepsiburada üzerinden saatte 1.200'den fazla giysi siparişi gerçekleştirdi.

        ÇİKOLATA SİPARİŞLERİ ÜÇÜNCÜ HAFTADA TAVAN YAPTI

        Benzer bir trend, bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi çikolata ve şeker kategorisinde de görüldü.

        Ramazan'ın üçüncü haftasından itibaren çikolata ve şeker siparişleri yoğunlaşırken, ilk iki haftaya kıyasla satışlar yüzde 72 arttı.

        EN YOĞUN ALIŞVERİŞ SAATİ İFTAR SONRASI

        Öte yandan, Ramazan ayı genelinde kullanıcı tercihleri, iftar sofralarını evde kurma ve ailece vakit geçirme eğilimi etrafında şekillendi. Bu dönemde çocuk kitapları, kutu oyunları ve parçalı setlerin yoğun ilgi görmesi, ailelerin ortak aktivite arayışını ortaya koydu.

        İftarlarını evde hazırlamayı tercih eden kullanıcılar; mutfaktaki iş yükünü azaltan blender seti, rondo ve düdüklü tencere gibi pratik çözümlere yönelirken ‘evde yemek' kültürünü benimsedi. E-ticaret trafiği ise iftar saatlerine göre şekillendi. En yoğun alışveriş saati olan 21.00 - 23.00 arasında e-ticaret trafiği zirve yaptı.

        Şehir bazlı dağılımda ilk 3 büyük ilin ardından en çok sipariş veren iller Bursa, Kocaeli ve Antalya oldu. Satış hacmi açısından ise Kocaeli, Bursa ve Düzce en yüksek performansa ulaşan şehirler olarak dikkat çekti. HepsiJET, Ramazan boyunca haftanın her günü kesintisiz sürdürdüğü operasyonlarıyla 7,6 milyondan fazla kargoyu adreslerine ulaştırdı; en çok teslimat ise 12.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

        PREMIUM ÜYELER ALIŞVERİŞİN MERKEZİNDE

        Hepsiburada ekosisteminin merkezinde yer alan Premium üyeler, Ramazan ayında diğer kullanıcılara kıyasla yüzde 15 daha fazla alışveriş yaparak platformun itici gücü oldu.

        Premium kullanıcılar kargo bedava avantajı ile 183 milyon TL tasarruf sağlarken; yaklaşık yüzde 23'ü, yüzde 10 cashback imkanından faydalandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Osmaniye'de silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde silahlı saldırıda ağır yaralanan 24 yaşındaki Ömer Eser kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Bakan Çiftçi: Kesinlikle tuzaklama radar yapmayacağız
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Lokantada asma tavan çöktü! "Doğal afet" dediler
        Lokantada asma tavan çöktü! "Doğal afet" dediler
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş