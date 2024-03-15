YAPILIŞI:

Tavuklarınızı ince dilimler halinde kesin. Bu aşamada ister şinitzel gibi ister küçük toplar halinde tamamen göz zevkinize bağlı olarak kesebilirsiniz. Daha sonra sosu için derin bir kapta soda, süt, tuz ve karabiberi karıştırın.

Bu aşamada içerisine tavuklarınızı ekleyip harmanlayın ve dinlendirmeye bırakın. Buzdolabında 1 saat dinlendirdikten sonra önce una, sonra çırptığınız yumurtaya, en son ise mısır gevreğine bulayarak kızgın yağda kızartabilirsiniz. Kızaran tavuklarınız servise hazır. Afiyet olsun!