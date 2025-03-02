'Ramazanağme' AKM'de

RAMAZANAĞME

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu müzikseverleri, hasretle beklenen, gelişiyle tüm güzel duyguların coştuğu rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’da huzurlu ve nostaljik bir yolculuğa çıkartıyor. Topluluğun ses ve saz sanatçıları birbirinden güzel eserleri seslendirecek. Solist sanatçı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanat yönetmeni Ufuk Yürüç de eşsiz yorumuyla bu unutulmaz geceye renk katacak.

Ramazanağme-İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu; 5 Mart 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda.

MAHER ZAİN

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Lübnan doğumlu İsveçli ünlü müzisyen Maher Zain, Ramazan ayının ruhunu taşıyan ilahileriyle sanatseverleri Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) eşsiz bir yolculuğa çıkartacak.

Duygusal melodileri ve ilham veren sözleriyle milyonların kalbini kazanan Maher Zain, Ramazan ayında Türkiye’ye geliyor. Modern melodileri geleneksel ezgilerle buluşturan; barış, sevgi ve umut mesajlarıyla dinleyicilerine ilham veren Maher Zain, sahnedeki güçlü enerjisiyle hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Dünya genelinde büyük bir dinleyici kitlesine sahip olan Maher Zain, ruhu besleyen şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla, Ramazan ayının manevi atmosferinde AKM’de sanatseverlerle buluşacak.

Maher Zain; 17 Mart 2025 saat 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda.

RAMAZAN’DA MEHTER KONSERİ

Atatürk Kültür Merkezi’nde bir Ramazan geleneği gerçekleştirilecek. Tarihte dost, sevgi, birlik ve kahramanlık ocağı olarak kabul edilen mehterin, aynı zamanda Ramazan ayında iftar ve sahur zamanında da gösteriler yaptığı biliniyor. Esnaf mehteri olarak kurulan İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu mehter bölümü, Ramazan ayına özel hazırlanan repertuvarda, sevilen ilahilerle Atatürk Kültür Merkezi’nde mehter müziğinden örnekler verecek. Sanat yönetmenliğini M. İhsan Özer’in üstlendiği konserin mehterbaşı ise Şükrü Alkan.

Ramazan’da Mehter Konseri-İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu; 25 Mart 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda...