Öztahtalı, Karagöz'e sadece ramazan ayında değil her gün ihtiyaç olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Karagöz, bütün Türk dünyasında Anadolu'nun sağduyusunu, bakışını insanlara yansıtan bir marka. UNESCO'nun da İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne aldığı gelecek kuşaklara aktarmamız gereken çok önemli bir miras. Biz de KARAKUM olarak hem gelecek nesillere yeni hayaliler yetiştirmek hem de Karagöz'e ilgi çekebilmek için faaliyetlerimizi son hızla sürdürüyoruz."