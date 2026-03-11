Uzun süren açlık ve susuzluk konsantrasyonu olumsuz etkileyebilir. Ancak doğru besinleri tercih etmek, yeterince uyumak ve gün içinde hareketli kalmak Ramazan’da odaklanma sorunlarını büyük ölçüde azaltabiliyor.

RAMAZAN’DA KONSANTRASYON KAYBI NASIL AZALTILIR?

Ramazan ayında uzun süre aç ve susuz kalmak, kan şekerinin düşmesi ve uyku düzeninin değişmesi birçok kişide dikkat dağınıklığına ve konsantrasyon problemlerine yol açabilir. Gün içinde zihinsel performansı koruyabilmek için beslenme, su tüketimi ve uyku düzenine özellikle dikkat edilmesi gerekir. Doğru alışkanlıklarla oruç tutarken oluşabilecek odaklanma sorunlarını büyük ölçüde azaltmak mümkündür.

SAHUR YAPMAK ZİHİNSEL PERFORMANSI KORUR

Sahur, gün boyu süren açlık sürecini daha sağlıklı geçirmek için oldukça önemli bir öğündür. Sahurun atlanması gün içinde erken saatlerde açlık hissinin artmasına, dikkat eksikliğine ve zihinsel yorgunluğa neden olabilir.

Konsantrasyon kaybını önlemek için sahurda dengeli ve uzun süre tok tutan besinler tercih edilmelidir. Tam buğday ekmeği, bulgur ve yulaf gibi kompleks karbonhidratlar enerji seviyesini dengede tutarken; yumurta, yoğurt ve peynir gibi protein kaynakları gün boyu tokluk sağlar. Zeytinyağı, ceviz, badem ve keten tohumu gibi sağlıklı yağlar da enerji dengesine katkı sağlar.

YETERLİ SU TÜKETİMİ ODAKLANMAYI ARTIRIR

Hafif düzeyde susuzluk bile dikkat eksikliği ve zihinsel yorgunluk yaratabilir. Bu nedenle iftar ile sahur arasında yeterli miktarda su tüketmek oldukça önemlidir.

Uzmanlar, oruç tutan kişilerin bu süre içinde en az 2 litre su içmesini önerir. Ancak suyun tek seferde değil, bardak bardak ve zamana yayarak tüketilmesi gerekir. Ayrıca aşırı çay ve kahve tüketimi idrar söktürücü etki göstererek sıvı kaybını artırabilir. Bu nedenle iftar ile sahur arasında kafeinli içeceklerin tüketimi sınırlı tutulmalıdır.

KAN ŞEKERİNİ HIZLA YÜKSELTEN YİYECEKLERDEN KAÇININ

İftar veya sahurda rafine karbonhidratlar ve aşırı şeker içeren besinlerin tüketilmesi kısa süreli enerji artışı sağlayabilir. Ancak bu durum kan şekerinin hızla düşmesine neden olarak halsizlik, enerji kaybı ve zihinsel yorgunluk yaratabilir.

Bu nedenle beyaz ekmek, aşırı şekerli tatlılar ve hamur işleri yerine glisemik indeksi düşük besinler tercih edilmelidir. Dengeli beslenmek gün içinde enerji seviyesinin daha stabil kalmasına yardımcı olur.

UYKU DÜZENİNE DİKKAT EDİLMELİ

Sahur nedeniyle bölünen uyku düzeni zihinsel performansı olumsuz etkileyebilir. Yetersiz uyku, özellikle iftara birkaç saat kala yoğun bir uyku hali ve dikkat dağınıklığına neden olabilir.

Ramazan ayında toplamda en az 7–8 saat uyumaya özen gösterilmelidir. Sahurdan sonra mümkünse tekrar uykuya devam etmek faydalı olabilir. Gün içinde 20–30 dakikalık kısa şekerlemeler yapmak da zihinsel dinlenmeye yardımcı olabilir. Ayrıca gece geç saatlere kadar uyanık kalmaktan kaçınmak önemlidir.

DİKKAT GEREKTİREN İŞLERİ SABAH SAATLERİNDE YAPIN

Oruç süresi uzadıkça açlık ve enerji düşüşü nedeniyle konsantrasyon azalabilir. Özellikle iftara yaklaşılan saatlerde karar verme, analiz yapma veya yoğun odak gerektiren işlerde performans düşebilir.

Bu nedenle yüksek dikkat gerektiren görevlerin sabah ve öğleden önceki saatlerde yapılması daha verimli olabilir. Öğleden sonra ise daha rutin ve daha az odak gerektiren işler tercih edilebilir.

HAREKETSİZ KALMAMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Ramazan ayında birçok kişi enerji kaybı yaşamamak için fiziksel aktivitelerini azaltır. Ancak tamamen hareketsiz kalmak da uyku hali, enerji düşüşü ve konsantrasyon kaybına yol açabilir.

Aşırıya kaçmadan yapılan hafif egzersizler veya kısa yürüyüşler beyne giden kan akışını artırarak odaklanmayı destekler. Masa başında çalışan kişiler de gün içinde kısa germe hareketleri veya basit egzersizlerle hareket etmeye özen göstermelidir.

İFTARDA HIZLI VE AŞIRI YEMEK YEMEKTEN KAÇININ

İftarda hızlı ve fazla yemek yemek sindirim sistemine giden kan akışını artırarak kısa süreli bir rehavet oluşturabilir. Bu durum iftardan sonra zihinsel performansın düşmesine neden olabilir.

Bu nedenle iftar yavaş yapılmalı ve porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir. İftara çorba veya zeytinyağlı sebze yemekleriyle başlamak, ardından ana yemeğe geçmek daha sağlıklı bir yöntemdir. Aşırı yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmak da sindirimi kolaylaştırarak iftar sonrası oluşan ağırlık hissini azaltabilir.

Görsel Kaynak: istockphoto