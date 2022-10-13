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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rangers - Liverpool: 1-7 (MAÇ SONUCU) | Mohamed Salah Devler Ligi tarihine geçti!

Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Liverpool, A Grubu 4. maçında konuk olduğu ve yenik duruma düştüğü maçta Rangers'ı 7-1'lik skorla darmadağın etti. İngiliz devinde 68. dakikada oyuna giren Mohamed Salah, 6 dakika içinde hat-trick yaparak Devler Ligi tarihine geçti.

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  • Rangers - Liverpool: 1-7 (MAÇ SONUCU) | Mohamed Salah Devler Ligi tarihine geçti!

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 4. hafta maçları sona ererken, bol gollü geçen gecede tarihi bir an yaşandı. 
  • Rangers - Liverpool: 1-7 (MAÇ SONUCU) | Mohamed Salah Devler Ligi tarihine geçti!

    A Grubu'nda Liverpool, geriye düştüğü maçta Roberto Firmino (2), Darwin Nunez, Mohamed Salah (3) ve Harvey Elliott'un golleriyle Rangers'ı 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
  • Rangers - Liverpool: 1-7 (MAÇ SONUCU) | Mohamed Salah Devler Ligi tarihine geçti!

    SALAH TARİHE GEÇTİ

    68. dakikada oyuna giren Mohamed Salah, 6 dakika içinde "hat-trick" yaparak Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı. 75, 80 ve 81. dakikalarda fileleri havalandıran Mısırlı yıldız, Devler Ligi tarihinde en kısa sürede hat-trick yapan oyuncu oldu. 
  • Rangers - Liverpool: 1-7 (MAÇ SONUCU) | Mohamed Salah Devler Ligi tarihine geçti!

    GOMIS'İN REKORUNU KIRDI

    Daha önceki rekor ise Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'e aitti. Fransız yıldız, 2010-2011 sezonunda Lyon formasıyla Dinamo Zagreb ağlarına 7 dakikada bıraktığı 3 golle bu unvanı elinde bulunduruyordu.
  • Rangers - Liverpool: 1-7 (MAÇ SONUCU) | Mohamed Salah Devler Ligi tarihine geçti!

    İskoç temsilcisinde forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, bu mücadelede forma şansı bulamadı. A Grubu'nın diğer maçında ise lider Napoli, evinde Ajax'ı 4-2 mağlup etti.
  • Rangers - Liverpool: 1-7 (MAÇ SONUCU) | Mohamed Salah Devler Ligi tarihine geçti!

    Diğer gruplarda alınan sonuçlar ise şu şekilde:

    B Grubu

    Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika): 0-0

    Bayern Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz): 0-3
  • Rangers - Liverpool: 1-7 (MAÇ SONUCU) | Mohamed Salah Devler Ligi tarihine geçti!

    C Grubu

    Viktoria Plzen (Çekya) - Bayern Münih (Almanya): 2-4

    Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya): 3-3
  • Rangers - Liverpool: 1-7 (MAÇ SONUCU) | Mohamed Salah Devler Ligi tarihine geçti!

    D Grubu

    Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-2

    Tottenham (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 3-2

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