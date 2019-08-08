İsveç merkezli bir finansal teknoloji girişimi (fintech) olan Klarna, 5.5 milyar dolar değerleme üzerinden 460 milyon dolarlık bir yatırım aldığını duyurdu.

Dragoneer Investment Group'un liderlik ettiği yatırım turuna Commonwealth Bank of Australia, HMI Capital, Merian Chrysalis Investment Company Limited, Första AP-Fonden, IPGL, IVP ve BlackRock'ın katıldığı açıklandı.

Klarna aldığı son yatırım ile Avrupa'nın en değerli ikinci girişimi ve en değerli fintechi olurken, girişimin rakiplerinden ayrıldığı bir diğer nokta ise başvurduğu pazarlama stratejisi olarak göze çarpıyor.

İsveçli girişimin yatırımcı arasında ABD'li rap yıldızı Snoop Dogg'da bulunuyor. Asıl adı Calvin Broadus olan ünlü rapçi, aynı zamanda girişimin pazarlama operasyonun da merkezinde yer alıyor. Öyle ki, 2005 yılında kurulan şirketin reklamlarında da Snoop Dogg yer alıyor.

— Snoop Dogg (@SnoopDogg) January 17, 2019

RAKİPLERİ ONDAN DAHA DEĞERLİ

Klarna'nın bu hamlesinin arkasında kuşkusuz dünya çapında bilinirliğini artırma amacı yatıyor. Zaten, girişimin başta Kuzey Amerika olmak üzere diğer pazarlarda büyüme planları yapması da, bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Fakat, Klarna'nın işi hem Avrupa hem de Kuzey Amerika'da kolay değil. Zira, Klarna'nın bu bölgelerde 22.5 milyar dolar değerindeki Stripe, 8.1 milyar dolar değerindeki Coinbase ve 7.65 milyar dolar değerindeki Robinhood gibi 'unicorn' rakipleri bulunuyor.

Klarna ise söz konusu 3 fintechin ardından 5.5 milyar dolarlık değeri ile Kuzey Amerika'da kendi alanında en değerli dördüncü fintech olarak dikkat çekiyor.