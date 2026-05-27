Rastgele ateş açtı, yakalandı!
Adana'da elinde silahla etrafa rastgele ateş açtığı öne sürülen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı
Giriş: 27 Mayıs 2026 - 11:58 Güncelleme:
Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Sofulu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, elinde tabanca bulunan bir kişi, çevrede rastgele ateş açtı.
İHA'nın haberine göre silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak şahsı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
