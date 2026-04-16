Raydan çıktı, vagonu devrildi
Diyarbakır'da raydan çıkan yük treninin vagonu devrildi. Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından devrilen vagonun kaldırılması için çalışma başlatıldı
Giriş: 16 Nisan 2026 - 14:01
Diyarbakır'da raydan çıkan yük treninin vagonu devrildi.
AA'da yer alan habere göre Batman'dan Kırıkkale'ye akaryakıt taşıyan trenin son vagonu, Diyarbakır Gar'ında raydan çıkarak devrildi.
Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından devrilen vagonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.
