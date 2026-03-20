        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Rayo Vallecano: 0 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU (Samsunspor'dan Avrupa'ya galibiyetle veda) - Futbol Haberleri

        Rayo Vallecano: 0 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Samsunspor deplasmanda Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti. İlk maçı 3-1 kaybeden kırmızı-beyazlıların, bu sonuçla birlikte Avrupa defteri kapanmış oldu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.03.2026 - 01:37 Güncelleme:
        Samsunspor'dan Avrupa'ya galibiyetle veda!

        UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Samsunspor, Rayo Vallecano deplasmanına konuk oldu. Samsunspor, Estadio de Vallecas'ta oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.

        Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Cherif Ndiaye attı.

        Ayrıca temsilcimiz Samsunspor'da kaptan Zeki Yavru, 90+3. dakikada yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

        Samsunspor, bu galibiyete rağmen ilk maçta sahasında aldığı 3-1'lik yenilgi sonrası Konferans Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Rayo Vallecano, Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıktı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        2. dakikada Garcia'nın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

        10. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan De Frutos'un şutunda kaleci Okan Kocuk, ağlara giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

        13. dakikada Tomasson'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadj'in şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

        45+2 dakikada defanstan seken top ceza sahası içinde Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

        52. dakikada Ratiu'nun ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk topu yatarak kontrol etti.

        54. dakikada Garcia'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Palazon'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

        55. dakikada Palazon'un uzaktan sert şutunda kaleci Okan Kocuk, topu kornere çeldi.

        65. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası içinde Ndiaye, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

        90+5 dakikada Mendy ortasında ceza sahası içinde Camello'nun kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk, ağlara giden topu son anda kornere yolladı.

        Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şüheda 1915' Tiyatro Gösterimine katıldı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şüheda 1915' Tiyatro Gösterimine katıldı. (DHA) 

        Savaşın 21. gününde yaşananlar!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        The Economist'ten savaş yorumu: Kör öfke
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Kaygan yol faciası! Bir aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
