Rayo Vallecano: 0 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Samsunspor deplasmanda Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti. İlk maçı 3-1 kaybeden kırmızı-beyazlıların, bu sonuçla birlikte Avrupa defteri kapanmış oldu.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Cherif Ndiaye attı.
Ayrıca temsilcimiz Samsunspor'da kaptan Zeki Yavru, 90+3. dakikada yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.
Samsunspor, bu galibiyete rağmen ilk maçta sahasında aldığı 3-1'lik yenilgi sonrası Konferans Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Rayo Vallecano, Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Garcia'nın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
10. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan De Frutos'un şutunda kaleci Okan Kocuk, ağlara giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
13. dakikada Tomasson'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadj'in şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
45+2 dakikada defanstan seken top ceza sahası içinde Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.
52. dakikada Ratiu'nun ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda kaleci Okan Kocuk topu yatarak kontrol etti.
54. dakikada Garcia'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Palazon'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
55. dakikada Palazon'un uzaktan sert şutunda kaleci Okan Kocuk, topu kornere çeldi.
65. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası içinde Ndiaye, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.
90+5 dakikada Mendy ortasında ceza sahası içinde Camello'nun kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk, ağlara giden topu son anda kornere yolladı.
Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.