        Haberler Spor Futbol İspanya Rayo Vallecano: 1 - Athletic Bilbao: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Rayo Vallecano: 1 - Athletic Bilbao: 1 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 26. haftasında Rayo Vallecano sahasında Athletic Bilbao'yı ağırladı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 18:47 Güncelleme:
        Vallecano ile Bilbao yenişemedi

        Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Rayo Vallecano, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.

        LaLiga'nın 26. haftasında Rayo Vallecano, Vallecas Stadı'nda Athletic Bilbao'yu ağırladı.

        Ev sahibi ekip, Jorge De Frutos'un 35. dakikada attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

        Athletic Bilbao, bu gole 47. dakikada Inaki Williams ile karşılık verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Bu sonuçla Athletic Bilbao 35, Rayo Vallecano ise 27 puana yükseldi.

        Samsunspor, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 12 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Rayo Vallecano'yu konuk edecek.

