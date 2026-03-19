        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Rayo Vallecano-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor, Konferans Ligi'nde Vallecano karşısında!

        Samsunspor, Konferans Ligi son 16 turu rövanşında bu akşam Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Samsun'da oynanan ilk maç Rayo Vallecano'nun 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Peki Konferans Ligi'ndeki Rayo Vallecano-Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Giriş: 19.03.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Samsunspor, Vallecano deplasmanında!

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda bu akşam İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya konuk olacak.

        İspanya'nın başkentti Madrid'in Vallecas Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak maçı, Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Rayo Vallecano ile sahasındaki son 16 turu ilk maçında sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

        Samsunspor'un çeyrek finale yükselebilmesi için 3 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor. İki farklı galibiyet durumunda maç uzatmaya gidecek.

        Samsun ekibi, her türlü mağlubiyet ve beraberlik durumunda ise Avrupa kupasına veda edecek.

        Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano karşısında kadroda yer alamayacak.

        REKLAM

        Tedavileri devam eden Jaures Assoumou, Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Bedirhan Çetin de bu maçta forma giyemeyecek.

        MUHTEMEL 11'LER

        Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Chavarria, Diaz, Palazon, Lopez, Alhomach, Alvaro Garcia, Alemao.

        Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Mendes, Celil, Makoumbou, Tomasson, Emre, Holse, Marius Mouandilmadji.

        AVRUPA'DA 22. MAÇ

        UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya konuk olacak Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak.

        Kırmızı-beyazlı takım, sahasındaki ilk maçta 3-1 yenildiği Rayo Vallecano ile Madrid Vallecas Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        Tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına kalma başarısı gösteren Samsunspor, çeyrek finale kalabilmek için sahadan 3 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor.

        Samsun temsilcisi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

        REKLAM

        BU SEZON 12. AVRUPA MAÇI

        Samsunspor, Avrupa kupalarında bu sezon 12. müsabakasını Rayo Vallecano karşısında oynayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 11 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

        Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Karadeniz ekibi, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında devam etti.

        Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12. sırada tamamlayan Samsunspor, son 16 play-off etabındaki rakibi Shkendija'yı 1-0 ve 4-0'lık sonuçlarla yenerek eledi.

        Konferans Ligi son 16 turunda eşleştiği Rayo Vallecano'ya sahasında 3-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, rövanş karşılaşmasına tur atlamak umudu ile çıkacak.

