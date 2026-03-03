Real Madrid: 0 - Getafe: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 26. hafta kapanış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid sahasında Getafe'ye 1-0 mağlup oldu ve zirve yarışında büyük yara aldı.
İspanya La Liga'nın 26. hafta kapanış mücadelesinde Real Madrid sahasında Getafe'yi ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.
Getafe'ye galibiyeti getiren golü 39. dakikada Martin Satriano kaydetti.
Milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 69 dakika sahada kaldı. Ayrıca Real Madrid'de Franco Mastantuono 90+5. dakikada direkt kırmızı kart, konuk takımda ise Adrian Liso 90+7. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından eflatun-beyazlılar ligde üst üste 2. yenilgisini aldı ve 60 puanda kalarak Barcelona'dan 4 puan geriye düştü. Son 4 maçta 3. galibiyetini alan Getafe ise 32 puana yükseldi.
Ligin 29. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'ya konuk olacak. Getafe ise sahasında Real Betis'i ağırlayacak.