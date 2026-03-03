Canlı
        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid: 0 - Getafe: 1 | MAÇ SONUCU (Real Madrid'e Getafe şoku) - Futbol Haberleri

        Real Madrid: 0 - Getafe: 1 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 26. hafta kapanış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid sahasında Getafe'ye 1-0 mağlup oldu ve zirve yarışında büyük yara aldı.

        Giriş: 03.03.2026 - 01:04
        Real Madrid'e Getafe şoku!

        İspanya La Liga'nın 26. hafta kapanış mücadelesinde Real Madrid sahasında Getafe'yi ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.

        Getafe'ye galibiyeti getiren golü 39. dakikada Martin Satriano kaydetti.

        Milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 69 dakika sahada kaldı. Ayrıca Real Madrid'de Franco Mastantuono 90+5. dakikada direkt kırmızı kart, konuk takımda ise Adrian Liso 90+7. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından eflatun-beyazlılar ligde üst üste 2. yenilgisini aldı ve 60 puanda kalarak Barcelona'dan 4 puan geriye düştü. Son 4 maçta 3. galibiyetini alan Getafe ise 32 puana yükseldi.

        Ligin 29. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'ya konuk olacak. Getafe ise sahasında Real Betis'i ağırlayacak.

