        Real Madrid: 102 - Hapoel IBI Tel Aviv: 75 (MAÇ SONUCU)

        Real Madrid: 102 - Hapoel IBI Tel Aviv: 75 (MAÇ SONUCU)

        Euroleague'de Real Madrid, sahasında Hapoel IBI Tel Aviv'i 102-75 yenerek seride 2-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 00:32 Güncelleme:
        Real Madrid, Final Four'un kapısını araladı!

        Euroleague Ligi play-off ikinci maçında İspanya ekibi Real Madrid, sahasında İsrail temsilcisi Hapoel IBI Tel Aviv'i 102-75 yenerek seride 2-0 öne geçti.

        Movistar Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 24-21 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına ise 42-40 geride girdi.

        İkinci devrede skora ortak olamayan Hapoel IBI Tel Aviv karşısında üçüncü çeyreği 73-62 önde tamamlayan Real Madrid, mücadeleyi 102-75 kazandı.

        İspanya ekibinde Facundo Campazzo, 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda ise Daniel Oturu'nun 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

        Real Madrid, 2-0 öne geçtiği serinin üçüncü karşılaşmasını, 5 Mayıs Salı günü deplasmanda oynayacak.

