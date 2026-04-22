Real Madrid: 2 - Alaves: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid sahasında Alaves'i konuk etti. Milli oyuncumuz Arda Güler'in asist yaptığı mücadeleyi eflatun-beyazlılar 2-1 kazandı ve 2 maç sonra galip geldi.
Giriş: 22 Nisan 2026 - 01:07
Real Madrid ile Alaves kozlarını paylaştı. Mücadele Madrid temsilcisinin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
R. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kylian Mbappe ve 50'de Vinicius Junior kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 90+3'te Toni Martinez'den geldi.
Milli futbolcumuz Arda Güler mücadele ilk 11'de başladı ve ilk golün asistini yaptı. Genç yıldız 58. dakikada yerini Franco Mastantuono'ya bıraktı.
Bu sonucun ardından Real Madrid 2 maç sonra kazandı ve 73 puana yükseldi. Ligde 3 maçtır kazanamayan Alaves ise 33 puanda kaldı.
Ligin 33. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Betis'e konuk olacak. Alaves ise sahasında Mallorca'yı ağırlayacak.
