Real Madrid: 3 - Mallorca: 0 | MAÇ SONUCU
İspanya Süper Kupa yarı final maçında Real Madrid, Mallorca'yı 3-0 mağlup etti ve finalde Barcelona'nın rakibi oldu.
İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid, Mallorca'yı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan yarı final mücadelesinde Real Madrid, 63. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Martin Valjent'in 90+2. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yapan başkent ekibi, 90+5. dakikada Rodrygo'nun golüyle sahadan 3-0 galip ayrılarak finalde Barcelona'nın rakibi oldu.
Karşılaşmada oynamayan milli futbolcu Arda Güler, yedekler arasında yer aldı.