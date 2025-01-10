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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid: 3 - Mallorca: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Real Madrid: 3 - Mallorca: 0 | MAÇ SONUCU

        İspanya Süper Kupa yarı final maçında Real Madrid, Mallorca'yı 3-0 mağlup etti ve finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 00:11 Güncelleme: 10.01.2025 - 00:11
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        Real Madrid 3 golle finalde!
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        İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid, Mallorca'yı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

        Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan yarı final mücadelesinde Real Madrid, 63. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçti.

        Martin Valjent'in 90+2. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yapan başkent ekibi, 90+5. dakikada Rodrygo'nun golüyle sahadan 3-0 galip ayrılarak finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

        Karşılaşmada oynamayan milli futbolcu Arda Güler, yedekler arasında yer aldı.

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