Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid: 4 - Real Sociedad: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Real Madrid: 4 - Real Sociedad: 1 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Real Madrid, evinde Real Sociedad'ı 4-1 mağlup etti. 5'te Gonzalo, 25 ve 48. dakikalarda penaltıdan Vinicius Junior, 31'de de Federico Valverde'nin golleriyle ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkaran Real Madrid, puanını 60'a yükseltti. Real Sociedad ise haftayı 31 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 01:25 Güncelleme: 15.02.2026 - 01:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Real Madrid'ten üst üste 8. galibiyet!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Real Madrid, Real Sociedad'ı ağırladı. Real Madrid, Santioga Bernabeu'da oynanan karşılaşmayı 4-1'lik skorla kazandı.

        Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Gonzalo Garcia, 25 ve 48. dakikalarda penaltıdan Vinicius Junior ile 31. dakikada Federico Valverde kaydetti.

        Real Sociedad'ın tek golü 21. dakikada Mikel Oyarzabal'dan (penaltı) geldi.

        Milli futbolcumuz Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

        Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe maça yedek kulübesinde başladı ve mücadelede forma giymedi.

        LALİGA'DA SON DURUM

        Bu galibiyetin ardından üst üste 8. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 60'a yükseltti. Real Sociedad 31 puanda kaldı.

        İspanya Ligi'nde gelecek hafta Real Madrid, Osasuna'ya konuk olacak. Real Sociedad, Real Oviedo'yu ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 13 Şubat 2026 (İstanbul'da Toplu Ulaşıma %20 Zam)

        Trump'tan Netanyahu'ya İran mesajı. BP ile TPAO Mutabakat zaptı imzaladı. Nato'dan Türkiye övgüsü. THY'nin 500. Uçağı "TK Aile" göklerde. Trafik Kanunu teklifi TBMM'den geçti. Sağanak sonrası İzmir'de aynı manzara. Acılı anneden tahliyelere tepki. İş merkezine el bombası bıraktılar. Markette para üs...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzon'da Fener alayı!
        Trabzon'da Fener alayı!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        Su dolu çukura düşen çocuk öldü
        Su dolu çukura düşen çocuk öldü
        61 yıllık rekoru egale etti!
        61 yıllık rekoru egale etti!
        Dev maç HT Spor'da masaya yatırıldı!
        Dev maç HT Spor'da masaya yatırıldı!
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme!
        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme!
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Tarihi kaynak geri döndü
        Tarihi kaynak geri döndü
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!