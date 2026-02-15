Real Madrid: 4 - Real Sociedad: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Real Madrid, evinde Real Sociedad'ı 4-1 mağlup etti. 5'te Gonzalo, 25 ve 48. dakikalarda penaltıdan Vinicius Junior, 31'de de Federico Valverde'nin golleriyle ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkaran Real Madrid, puanını 60'a yükseltti. Real Sociedad ise haftayı 31 puanla tamamladı.
İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Real Madrid, Real Sociedad'ı ağırladı. Real Madrid, Santioga Bernabeu'da oynanan karşılaşmayı 4-1'lik skorla kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Gonzalo Garcia, 25 ve 48. dakikalarda penaltıdan Vinicius Junior ile 31. dakikada Federico Valverde kaydetti.
Real Sociedad'ın tek golü 21. dakikada Mikel Oyarzabal'dan (penaltı) geldi.
Milli futbolcumuz Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe maça yedek kulübesinde başladı ve mücadelede forma giymedi.
LALİGA'DA SON DURUM
Bu galibiyetin ardından üst üste 8. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 60'a yükseltti. Real Sociedad 31 puanda kaldı.
İspanya Ligi'nde gelecek hafta Real Madrid, Osasuna'ya konuk olacak. Real Sociedad, Real Oviedo'yu ağırlayacak.