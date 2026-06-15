Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer İspanya Real Madrid Cucurella'yı transfer etti

        Real Madrid Cucurella'yı transfer etti

        Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid, ilk hamlesini sol beke yaptı. Eflatun-beyazlılar, Chelsea'nin İspanyol futbolcusu Marc Cucurella'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 13:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cucurella Real Madrid'de!

        İspanya ekibi Real Madrid, İngiltere'nin Chelsea takımından Marc Cucurella'yı kadrosuna kattı.

        Real Madrid Kulübünün açıklamasında, 27 yaşındaki İspanyol sol bek Cucurella ile 30 Haziran 2032'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        İngiltere basınında, transferin bonuslarla 51,8 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında gerçekleştirildiği öne sürüldü.

        Barcelona'nın altyapısında yetişen Cucurella, Eibar, Getafe ve Brighton'da oynadıktan sonra 2022'de Chelsea'ye transfer olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Köpek kadının kolunu kopardı

        Afyonkarahisar'da kızıyla birlikte dinlenme tesisine gelen kadına saldıran köpek, kadının kolunu kopardı. İki kişinin tekme ve sandalyelerle vurmasına rağmen zapt edilemeyen köpek, yaralı kadına zarar vermek için tesise girmeye çalıştı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        ABD ile İran anlaştı
        ABD ile İran anlaştı
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Hamile eşini öldürüp günlerce cesediyle yaşamıştı! Cezası belli oldu!
        Hamile eşini öldürüp günlerce cesediyle yaşamıştı! Cezası belli oldu!
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        12. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak
        12. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Lalin mutfakta
        Lalin mutfakta
        Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı
        Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı
        Cinsel saldırıdan suçlu bulundu
        Cinsel saldırıdan suçlu bulundu
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları