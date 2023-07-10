Real Madrid'de Arda Güler etkisi! Sosyal medyada rekorları altüst etti

Transferin ilk gününden itibaren Arda için yapılan paylaşımlar neticesinde 4.863.084 beğeni, 352.086 retweet ve 53.252 yorum alındı.

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Arda Güler'in transferi dolayısı ile #WelcomeArda hashtagiyle paylaşılan tweet 767.172 beğeni, 84.585 RT ve 12.026 yorum ile 864 bini aşkın etkileşim ile en çok etkileşim alan gönderi oldu. Yapılan paylaşım 68,1 milyon görüntülenme ile rekor kırdı.