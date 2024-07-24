Real Madrid'den 1 milyar euro'luk rekor gelir!
Geçen sezon İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ne şampiyon olan Real Madrid, 2023/24 sezonunda 1 milyar euro'yu aşan bir gelir elde ettiğini açıkladı. İspanyol devi böylece, tarihte 1 milyar euro gelir açıklayan ilk futbol kulübü oldu.
Dünya futbolunda birçok ilke imza atan Real Madrid, bir kez daha tarihe geçti. Aldığı kupalar ve yaşadığı şampiyonluklarla birçok kişi tarafından dünyanın en başarılı spor kulübü olarak kabul edilen İspanyol devi, bu başarısını mali tablolarına da yansıttı.
Eflatun-beyazlı kulüp, 2023/24'te 16 milyon Euro kâr ettiğini duyururken, yüzde 27'lik gelir artış oranı sonrası rekor bir rakama ulaşıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda oyuncu transferleri hariç bir önceki yıla oranla yüzde 27 gelir artışı elde edilmiş ve toplamda 1 milyar 73 milyon euro gelir elde edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
TARİHE GEÇTİLER
Geçtiğimiz sezonda tadilat aşamsında olan Santiago Bernabeu Stadyumu'nun henüz tam olarak faaliyete geçmemiş olmasına rağmen kulüp, futbolda bugüne kadar hiçbir kulübün ulaşamadığı rakam olan 1 milyar euro seviyesini aşmayı başardı. Real Madrid böylece, tarihte 1 milyar euro gelir açıklayan ilk futbol kulübü oldu.
HER SENE ÜSTÜNE KOYARAK ZİRVEDE
Kasasını yıllar içinde dolduran İspanyol devi 574 milyon Euro net değerle birlikte sağlam ekonomik durumunu sürdürüyor.
1 Milyar 73 Milyon Euro gelir açıklayan Real Madrid, geçtiğimiz 2022/2023 sezonunda ise 843 Milyon Euro gelir açıklamıştı.
EN DEĞERLİ FUTBOL KULÜBÜ
Eflatun-beyazlılar ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklanan en değerli futbol kulüpleri sıralamasında 1,8 milyar dolarla dünyanın en değerli futbol kulübü olmuştu.
SON BOMBA KYLIAN MBAPPE
Yıllar boyunca birçok süperstarı kadrosuna katan dünya devi Real Madrid'in son bombası Kylian Mbappe oldu. Eflatun-beyazlılar 25 yaşındaki Fransız yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Real Madrid'e imzayi atan Fransız golcü 9 numaralı formayı giyecek.