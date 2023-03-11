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Real Madrid - Espanyol: 3-1 (MAÇ SONUCU)

İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, 25. haftada ağırladığı Espanyol'u 3-1 mağlup etti. Eflatun-beyazlıların gollerini Vinicius, Militao ve Asensio kaydetti.

Real Madrid - Espanyol: 3-1 (MAÇ SONUCU)
AA

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Espanyol'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk golü 8. dakikada Espanyol'un forveti Jose Luis Mato'dan geldi.

Vinicius ile 22 dakikada beraberliği yakalayan ve 39. dakikada Eder Militao ile öne geçen Real Madrid ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Ev sahibi takımın son golünü 90+3. dakikada Marco Asensio attı.

Ligde 17. galibiyetini alan Real Madrid, 56 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

Espanyol ise 27 puanla 13. sırada kaldı.

Lider Barcelona (62 puan) yarın akşam zorlu Athletic Bilbao deplasmanında sahaya çıkacak.

Öte yandan, Real Madrid Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, hakemlerle ilgili bilgi almak için bir şirkete ödeme yapıp sportif anlamda kendine çıkar sağlamakla suçlanan ve savcılığın dava açma başvurusunda bulunduğu Barcelona'daki gelişmelerle ilgili yarın yönetim kurulunu acil toplayacağını duyurdu.

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