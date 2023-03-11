Vinicius ile 22 dakikada beraberliği yakalayan ve 39. dakikada Eder Militao ile öne geçen Real Madrid ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Öte yandan, Real Madrid Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, hakemlerle ilgili bilgi almak için bir şirkete ödeme yapıp sportif anlamda kendine çıkar sağlamakla suçlanan ve savcılığın dava açma başvurusunda bulunduğu Barcelona'daki gelişmelerle ilgili yarın yönetim kurulunu acil toplayacağını duyurdu.