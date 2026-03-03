Canlı
        Real Madrid, Kylian Mbappe'nin teşhisini doğruladı! - Futbol Haberleri

        Real Madrid, Kylian Mbappe'nin teşhisini doğruladı!

        İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin sol dizinde burkulma teşhisi konulduğunu ve uygulanan konservatif tedavinin uygunluğunun doğrulandığını açıkladı.

        Giriş: 03.03.2026 - 00:54
        R. Madrid, Mbappe'nin teşhisini doğruladı!

        Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, bir süre sahalardan uzak kalacak.

        Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada "Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde Fransız uzman doktorlar tarafından yapılan testler sonucunda Kylian Mbappe'nin sol dizinde burkulma teşhisi ve uygulanan konservatif tedavinin uygunluğu doğrulanmıştır." denildi.

        İspanya basınına göre 27 yaşındaki santrfor, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

        Benfica ile yapılan Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında forma giyemeyen Fransız futbolcu, detaylı testler için Paris'e gitmişti.

