Devler liginde çeyrek final için son takımlar belli oluyor. Haftanın ve yılın sonucu en merakla beklenen karşılaşmalarından birinde Real Madrid ile Liverpool, son 8'e kalmak için kozlarını paylaşacak. İşte, heyecanla beklenen mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar...