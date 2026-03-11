Real Madrid- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu final gibi bir maça sahne oluyor. Real Madrid, sahasında Manchester City konuk ediyor. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Real Madrid - Manchester City maçının saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Real Madrid ev sahibi olmanın avantajını kullanıp çeyrek final kapısını aralama istiyor. Manchester City ise zorlu deplasmanda galip gelip rövanş için avantajlı skor elde etmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Real Madrid- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid- Manchester City maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...
Real Madrid- Manchester City maçı için nefesler tutuldu. Erken final olarak nitelendirilen mücadelede iki takımda çeyrek final hesapları yapıyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in Manchester City karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. İki takım arasında Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanan maçta Manchester City, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanmayı başarmıştı. Peki, Real Madrid- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler...
REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Manchester City maçı 11 Mart Çarşamba bu akşam saat 23.00'te oynanacak.
REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele Tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?
Son dönemde performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli yıldızımız Arda Güler, Manchester City karşısında maça ilk 11'de çıkması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga; Vinicius, García.
Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, Aït-Nouri; Rodri, Silva; Cherki, O'Reilly; Haaland, Semenyo.