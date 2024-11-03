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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid, Vinicius Junior ile nikah tazeliyor! - Futbol Haberleri

        Real Madrid, Vinicius Junior ile nikah tazeliyor!

        İspanyol devi Real Madrid, yıldız futbolcusu Vinicius Junior ile sözleşme yenilemeyi planlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 14:56 Güncelleme: 03.11.2024 - 14:56
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        R. Madrid, Vinicius ile nikah tazeliyor!
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        Real Madrid, Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior için harekete geçiyor.

        Marca'da yer alan habere göre, İspanyol devi, Vinicius Junior'ın temsilcisiyle yeni sözleşme konusunda görüşme yapacak. Tarafların, önümüzdeki günlerde masaya oturacağı belirtildi.

        Suudi Arabistan ekipleriyle adı geçen Vinicius Junior'ın Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

        Bu sezon Real Madrid'de 15 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.

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