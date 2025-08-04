Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Real Sociedad Gonçalo Guedes'i transfer etti! - Futbol Haberleri

        Real Sociedad Gonçalo Guedes'i transfer etti!

        İspanya La Liga ekibi Real Sociedad, İngiltere'nin Wolverhampton takımından Gonçalo Guedes'i kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 23:59 Güncelleme: 04.08.2025 - 23:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Real Sociedad'dan kanat takviyesi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Real Sociedad'dan yapılan açıklamada, Portekizli kanat oyuncusuyla 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        İmza töreninin ardından konuşan 28 yaşındaki futbolcu, çok iyi oynayan, hücum odaklı ve hırslı bir takıma geldiğini belirterek "Takımın son yıllarda gösterdiği seviye ve oyun tarzı, Real Sociedad'ı seçmemin temel nedenleri arasında oldu." dedi.

        Kariyerinde Benfica, Paris Saint-Germain, Valencia, Villarreal ve son olarak Wolverhampton formaları giyen Guedes, Portekiz Milli Takımı ile 2019'da UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya: 57 adet sahte diploma tespit edildi
        Bakan Yerlikaya: 57 adet sahte diploma tespit edildi
        G.Saray'ın Morata için istediği rakam!
        G.Saray'ın Morata için istediği rakam!
        Terörsüz Türkiye’nin ilk toplantısında bizi ne bekliyor?
        Terörsüz Türkiye’nin ilk toplantısında bizi ne bekliyor?
        F.Bahçe'den Hakan hamlesi!
        F.Bahçe'den Hakan hamlesi!
        İngiltere Başbakanı ile görüştü
        İngiltere Başbakanı ile görüştü
        Rusya'dan 'füze' açıklaması
        Rusya'dan 'füze' açıklaması
        Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı
        Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı
        Livakovic iddiası: Takımdan ayrılacak!
        Livakovic iddiası: Takımdan ayrılacak!
        Bakan Tunç'tan kira uyuşmazlıklarıyla ilgili açıklama!
        Bakan Tunç'tan kira uyuşmazlıklarıyla ilgili açıklama!
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        Beşiktaş'a İranlı golcü!
        Beşiktaş'a İranlı golcü!
        Trump'tan Hindistan'a vergi açıklaması
        Trump'tan Hindistan'a vergi açıklaması
        JLo, İstanbul'da
        JLo, İstanbul'da
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Boeing'de 1996'dan bu yana bir ilk
        Boeing'de 1996'dan bu yana bir ilk
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı
        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı
        Durakta cinayet! Dehşet görüntüler!
        Durakta cinayet! Dehşet görüntüler!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru