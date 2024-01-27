Recep Çetin, Habertürk TV'de açıkladı: Türkiye'nin en iyi oyuncusu Ferdi Kadıoğlu A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Recep Çetin, Habertürk TV'de yayınlanan HT Spor programında Sine Çakır Heyse'nin konuğu oldu. Futbolculuk döneminden anılar paylaşan Çetin, Beşiktaş ve A Milli Takım'ın son durumu ile Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Recep Çetin ayrıca, Türkiye'nin en iyi yerli oyuncusunun Ferdi Kadıoğlu olduğunu söyledi.

Habertürk Giriş: 27.01.2024 - 12:19 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:32 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL