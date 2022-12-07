Recep İvedik serisi yedinci filmi ile geri dönüyor. Togan Gökbakar'ın yönettiği ve Şahan Gökbakar ile senaryosunu yazdığı Recep İvedik 7 filmi yakında izleyicisiyle buluşacak. Recep İvedik'in yeni filminde bu kez de köy ortamı işlenecek. İşte Recep İvedik 7 yayın tarihi ve film ile ilgili detaylar haberimizde...