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Haberler Magazin Recep Sarı hayatını kaybetti - Recep Sarı kimdir, kaç yaşındadır, neden ve ne zaman hayatını kaybetti?
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Recep Sarı hayatını kaybetti

Birçok dizi ve filmde rol alan Recep Sarı, yaşamını yitirdi. Acı haberi Zafer Algöz, "Başımız sağ olsun arkadaşlar. Mekânı cennet olsun" sözleriyle duyurdu

Recep Sarı hayatını kaybetti - Recep Sarı kimdir, kaç yaşındadır, neden ve ne zaman hayatını kaybetti?
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60 yaşındaki Recep Sarı'dan acı haber geldi. Ünlü oyuncunun hayata veda ettiği öğrenildi. Acı haberi Sarı'nın yakın dostu ve meslektaşı Zafer Algöz duyurdu.

"SEVGİLİ SINIF ARKADAŞIM VEFAT ETMİŞ"

Zafer Algöz, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide, "Sevgili sınıf arkadaşım, oyuncu Recep Sarı, az önce vefat etmiş. Başımız sağ olsun arkadaşlar. Mekânı cennet olsun" açıklamasında bulundu. Takipçileri Zafer Algöz'e başsağlığı diledi.

RECEP SARI HAKKINDA

20 Kasım 1963'te dünyaya gelen Recep Sarı, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü 1986'da bitirdi. Aynı yıl İzmir Devlet Tiyatrosu’na 'Stajyer Sanatçı' olarak atanan Sarı, 1991'e kadar burada görev aldıktan sonra tekrar Ankara Devlet Tiyatrosu’na, okul okuduğu şehre tayin oldu.

2004'te 'Dönme Dolap' adında bir tarihi eser kaçakçılığını konu alan bir oyun yazan Recep Sarı, 2008'de ise Foça’da çekilen 'Dalgakıran' adlı dizinin senaryosunu da kaleme aldı.

ROL ALDIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI

* Küçük Mozart (1991)

* Ellerimin Arasındaki Hayat (1987)

* Memleketin Kısmeti

ROL ALDIĞI DİZİLER

* Şahsiyet (2018)

* Yeşil Deniz (2014-2015)

* Beni Affet (2014)

* Çocuklar Duymasın (2013)

* Ne Seninle Ne Sensiz (2005)

* Melek Apartmanı (1995)

* Bir Aşk Uğruna (1994)

ROL ALDIĞI FİLMLER

* Zincirbozan (2007)

* Yalancı (1993)

SENARYOSUNU YAZDIĞI DİZİLER

* Dalgakıran (2008)

* Dönme Dolap (2005)

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