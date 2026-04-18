Recep Uçar: Alınan 1 puan değerli

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, sözlerine Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek başladı.

"ALINAN BİR PUAN DEĞERLİ"

Uçar, karşılaşmaya dair ise şunları söyledi:

"Maçtan sonra heyecan fırtınası geçen bir maç olduğunu söyleyebilirim. Geçen haftaki skorlar ister istemez Fenerbahçe’ye enerjisini motivasyonunu arttırmıştı. Stada gelirken dahi insanlar bize hissettirdi. İpler kendi ellerindeydi. Baskılı oyuna karşı oynayacağımızın farkındaydık. Bugünkü oyun sonrasında buradan puan almadan dönseydik emeğe yazık olacaktı. Buraya, baskı yiyecek olsak da Fenerbahçe’nin dikte edeceği oyunu değil, kendi planladığımız oyunu oynamaya gelmiştik. Samet’in atıldığı bölüme kadarki bölüm, bizim net olarak iyi oynadığımız bölümdü. Burada bunu büyük takımlar gerçekleştiremiyor. Ali Sowe ve Laçi ile ilk yarıda net pozisyonlarımız var. İkinci yarı golle başladık. Golden sonra Samet atılana kadar bizim kontrolümüzde olan bir oyun. Topa sahip olduğumuz çekilmediğimiz bir maç. Sonraki bölümde çok sarı kartlı oyuncularımız vardı. Samet’in atıldığı ana kadar ayrı bölüm, atıldıktan sonra ayrı, ikiye ayırırsak. Bir de stoper sokana kadar o sırada penaltı pozisyonu oldu. Bir anda 1-1’e döndü. Fenerbahçe momentumu aldı. Tekrar değişikliğe gittik; 5-3-1’e döndük. Sonraki bölümde yine çekilmedik, değişiklikleri puan almak için yaptık. Son dakikada da Modibo ile bulduğumuz golle de buradan 1 puanla almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz hedefleri olan camiayız. Rize büyük bir camia. Farklı hedeflerimiz var. Son haftalarda da iyi futbol oynuyoruz. Alınan 1 puan değerli. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Yarış devam ediyor. Her takıma eşit mesafedeyiz, saygılıyız. Şampiyonluk yarışında da Fenerbahçe’ye ve Tedesco’ya başarılar diliyorum. İnşallah hak edenin kazandığı bir yarış olur." Uçar, müsabakada ciddi ikili mücadeleler olduğunu belirterek hakemler adına da kolay maç olmadığını söyledi.