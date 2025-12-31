Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Recep Uçar'dan transfer açıklaması! - Çaykur Rizespor Haberleri

        Recep Uçar'dan transfer açıklaması!

        Transfer konusunda aceleci olmadıklarını belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, hücuma dönük bir orta saha istediklerini ifade ederek, görüştükleri yabancı futbolcuların olduğu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 13:18 Güncelleme: 31.12.2025 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Recep Uçar'dan transfer açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çaykur Rizespor, devre arası çalışmalarına Antalya kampı öncesi Rize'de start verdi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transfer gündemiyle ilgili konuştu. Yeşil-mavili ekipte önceliğin mevcut kadrodan daha fazla verim almak olduğunu vurgulayan Uçar, ihtiyaç duyulan bölgeyi açık şekilde ifade etti.

        ÖNCELİK MEVCUT FUTBOLCULAR

        İlk yarıda beklentinin altında kalan ama potansiyeli yüksek olan futbolcuların olduğunu aktaran Recep Uçar, "Ancak transfer yapacaksak, orta sahanın farklı bölgelerinde oynayabilen ve hücuma dönük katkı sağlayacak bir orta saha oyuncusu arıyoruz" dedi.

        "GENİŞ ÇAPLI BİR TRANSFER DÜŞÜNMÜYORUZ"

        Yönetim kurulu ve kulüp başkanıyla transfer yol haritası üzerine toplantı yaptıklarını belirten Uçar, çok sayıda transfer planlamadıklarının altını çizdi. Antalya kampı süreci, oynanacak hazırlık maçları ile Erzurum ve Göztepe karşılaşmalarının ardından ihtiyaçların yeniden değerlendirileceğini ifade eden Recep Uçar, "Eğer net bir eksiklik hissedersek bir dokunuş daha yapabiliriz ama geniş çaplı bir transfer düşünmüyoruz" diye konuştu.

        ALIKULOV VE SAMET İÇİN SOMUT TEKLİF YOK

        Alikulov ve Samet Akaydin için şu ana kadar kulübe ulaşan somut bir teklif bulunmadığını söyleyen Uçar, iki futbolcu için takımda kalmalarından yana olduğunu vurgulayarak, "Ben mevcut 20 kişilik kadromuzun lig sonuna kadar birlikte devam etmesini istiyorum. Alikulov ve Samet de dahil olmak üzere tüm oyuncularımızla yola devam etmekten yanayım" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Güney Okyanusu'nda yaşayan büyük yelkovan kuşu,Türkiye'de ilk kez görüntülendi

        Hatay'ın Samandağ açıklarında, genellikle Güney Okyanusu'nda yaşayan büyük yelkovan kuşu, Türkiye'de ilk kez görüntülenip kayda geçti. Kuş gözlemcisi Çağan Abbasoğlu (19), "Büyüleyici bir andı. Milleyha, Türkiye'ye yeni türler kazandırabilecek çok özel bir alan. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Artvin'de çığ! 3 çoban aranıyor!
        Artvin'de çığ! 3 çoban aranıyor!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AYM'den kritik iptal kararı
        AYM'den kritik iptal kararı
        İsrail 2025'te çok sayıda suikast düzenledi
        İsrail 2025'te çok sayıda suikast düzenledi
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        İşlenmiş gıda ve yanlış pişirme uyarısı!
        İşlenmiş gıda ve yanlış pişirme uyarısı!
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?