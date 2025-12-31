Recep Uçar'dan transfer açıklaması!

Çaykur Rizespor, devre arası çalışmalarına Antalya kampı öncesi Rize'de start verdi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transfer gündemiyle ilgili konuştu. Yeşil-mavili ekipte önceliğin mevcut kadrodan daha fazla verim almak olduğunu vurgulayan Uçar, ihtiyaç duyulan bölgeyi açık şekilde ifade etti.

İlk yarıda beklentinin altında kalan ama potansiyeli yüksek olan futbolcuların olduğunu aktaran Recep Uçar, "Ancak transfer yapacaksak, orta sahanın farklı bölgelerinde oynayabilen ve hücuma dönük katkı sağlayacak bir orta saha oyuncusu arıyoruz" dedi.

"GENİŞ ÇAPLI BİR TRANSFER DÜŞÜNMÜYORUZ"

Yönetim kurulu ve kulüp başkanıyla transfer yol haritası üzerine toplantı yaptıklarını belirten Uçar, çok sayıda transfer planlamadıklarının altını çizdi. Antalya kampı süreci, oynanacak hazırlık maçları ile Erzurum ve Göztepe karşılaşmalarının ardından ihtiyaçların yeniden değerlendirileceğini ifade eden Recep Uçar, "Eğer net bir eksiklik hissedersek bir dokunuş daha yapabiliriz ama geniş çaplı bir transfer düşünmüyoruz" diye konuştu.

ALIKULOV VE SAMET İÇİN SOMUT TEKLİF YOK

Alikulov ve Samet Akaydin için şu ana kadar kulübe ulaşan somut bir teklif bulunmadığını söyleyen Uçar, iki futbolcu için takımda kalmalarından yana olduğunu vurgulayarak, "Ben mevcut 20 kişilik kadromuzun lig sonuna kadar birlikte devam etmesini istiyorum. Alikulov ve Samet de dahil olmak üzere tüm oyuncularımızla yola devam etmekten yanayım" ifadelerini kullandı.