Recep Uçar: Endişeli ve stresli bir sezon yaşatmadık

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında sahasında Alanyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

"ENDİŞELİ VE STRESLİ BİR SEZON YAŞATMADIK"

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Son 6 maçını evinde kazanarak bu noktaya gelen ekibimizle beraber son maçı da kazanarak bir nevi kazanarak kulüp tarihinde bir ilki başarmak istiyorduk. Seyircilerimizi son maçta evine mutlu göndermek istiyorduk. Ama bunu başaramadık bugün itibariyle. Sezonla ilgili de kısaca şunu söyleyebilirim. Şükürler olsun geçen seneki durumlarda yaşayan bir takım olarak ligin bitmesine 4-5 hafta kala ligde kalmayı garantileyerek. Bu takıma gönül veren insanlara endişeli ve stresli bir sezon yaşatmadık. Burada gerçekten özellikle ligin ikinci yarısına çok büyük efor koyan oyuncularımı yürekten kutluyorum. Gittiğimiz her deplasmanda ve evimizde bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.