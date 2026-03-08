Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Recep Uçar: İlk defa 3 maç üst üste gol yemeden galip gelerek taraftarlarımızı mutlu ettik - Çaykur Rizespor Haberleri

        Recep Uçar: İlk defa 3 maç üst üste gol yemeden galip gelerek taraftarlarımızı mutlu ettik

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Antalyapor maçının ardından, "Bugün her şeyden de önemli olan ilk defa 3 maç üst üste galip gelerek, ilk defa 3 maç üst üste gol yemeden galip gelerek bugün taraftarlarımızı mutlu ettik" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 17:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bugün taraftarlarımızı mutlu ettik"

        Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu.

        "BUGÜN TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETTİK"

        Uçar, "Kazanmanın verdiği moralle geldik. Evimizde kazanıp ilk defa 3’te 3 yapmak istiyorduk. Ve şükürler olsun başardık. Çok iyi başlayamadığımız ama 10. dakikada penaltı pozisyonu ile öne geçtiğimiz bir maç. Son 15 dakikalık bölümü daha sabırlı oynamak istiyorduk ama çok fazla bireysel hatalar yaptık. Basit pas hataları yapmamız, olgun atakları sonlandırmamızı engelledi. İyi niyetliydik, iyi mücadele ettik, güzel bir sonuç aldık. Gerçekçi konuşmak gerekirse futbol kalitesi olarak belki de son 2 maçın altında kaldık. İkinci yarı daha iyi başladık, daha kontrollüydük, daha net kenara indik. Bugün her şeyden de önemli olan. İlk defa 3 maç üst üste galip gelerek, ilk defa 3 maç üst üste gol yemeden galip gelerek bugün taraftarlarımızı mutlu ettik" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Taksim'de yemek yerken dudağını böcek ısırdı; şikayetçi oldu

        TAKSİM'de kız arkadaşıyla ocakbaşı restorana giden bir kişi yemek yemeye başladı. Lokmayı ağzına götürdüğü sırada yemeğinden içinden çıkan böcek adamın dudağından yaralanmasına neden oldu. Hastaneden sağlık raporu alan kişi işletmeden şikayetçi oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?