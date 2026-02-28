Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Recep Uçar: Taraftarlarımızı uzun süredir mutlu edemiyorduk - Çaykur Rizespor Haberleri

        Recep Uçar: Taraftarlarımızı uzun süredir mutlu edemiyorduk

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 16:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Taraftarlarımızı uzun süredir mutlu edemiyorduk"

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, oynadıkları oyunun karşılığını aldıklarını söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, "Bugün son iki haftada 4 puan alan ve formda olan iki takımın müsabakasıydı. Kasımpaşa ara transferde birçok oyuncuyu kadrosuna kattı. Zor bir maç bekliyorduk. Biz de bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kazanmak ve aşağıdan uzaklaşmak istiyorduk. Kasımpaşa kompakt bir takım. Maça iyi başladık. Mebude'yle bulduğumuz pozisyonu atsak daha erken öne geçebilirdik. Sonraki bölümde oyunu kontrol eden taraf bizdik. İkinci yarıya Kasımpaşa bizden daha iyi başladı. İkinci golden sonra rahatladık. Sonra rakibimiz risk aldı, biz de taktiksel hamleleri tercih ettik. Üçüncü golü atınca maç bizim için rahatlamış oldu. Gol yemeden bitirdiğimiz için mutluyuz. Taraftarlarımızı uzun süredir mutlu edemiyorduk. Oynadığımız oyunların karşılığını alamıyorduk ama son 2 haftada karşılığını aldığımız için mutluyum. Amacımız bu yakaladığımız ivmeyi sezon sonuna kadar devam ettirip ligi en iyi yerde bitirmek olacak." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çorumda şizofreni hastasının rehin aldığı anne ve anneannesini polis kurtardı

        Biber gazından etkilenenlerin ambulansa alınması Çorumda şizofreni hastasının rehin aldığı anne ve anneannesini polis kurtardı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme
        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu