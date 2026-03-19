Rekabet Kurumu'ndan KFC kararı

Ocak 2025'te Yum! Brands, Türkiye'deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi İş Gıda ile franchise anlaşmasını, firmanın standartları karşılayamaması nedeniyle feshettiğini duyurmuş, ardından ise toplamda 500'ün üzerinde tüm şubeler kapanmıştı.

Rekabet Kurumu'nun 18 Mart 2026'ta yaptığı açıklamada ise 33 KFC dükkanının SFC Restoran İşletmeciliği A.Ş. tarafından devralınmasına izin verildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İş Gıda AŞ tarafından daha önce Kentucky Fried Chicken markası altında kiracı sıfatıyla işletilmiş olan 33 restoranda bulunan demirbaş ve ekipman ile makine alt yapı, üst yapı, sabit demirbaş, teçhizat, hareketli demirbaş ve eklentileri ve bazı dijital varlıkların SFC Restoran İşletmeciliği AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi."

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.