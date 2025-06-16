'Rekabet'ten Teknosa'ya 17 milyon TL ceza

Türkiye’nin önde gelen teknoloji perakendecilerinden Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ, Rekabet Kurumu tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda 17 milyon TL idari para cezasına çarptırıldı. Rekabet Kurumu’nun 20 Şubat 2025 tarihli kararıyla, Teknosa’nın rakipleriyle dolaylı yoldan bilgi değişimi yaparak rekabeti kısıtladığı tespit edildi. Uzlaşma usulüyle sonuçlanan soruşturma, piyasada adil rekabetin korunması adına bir adım olarak değerlendiriliyor.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI VE İDDİALAR

Rekabet Kurumu’nun resmi açıklamasına göre, soruşturma Teknosa’nın Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ aracılığıyla Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ ve Media Markt Turkey Tic. Ltd. Şti. ile “topla-dağıt” karteli niteliğinde bilgi paylaşımı yaptığı iddiasıyla başlatıldı. Bu eylemlerin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Teknosa’nın, rakipleriyle fiyatlandırma ve pazar stratejileri gibi hassas ticari bilgileri dolaylı olarak paylaştığı tespit edildi.

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UZLAŞMA İLE CEZA İNDİRİMİ

Teknosa, soruşturma sürecinde uzlaşma yolunu seçerek rekabet ihlalini kabul etti. Rekabet Kurumu, uzlaşma kapsamında şirkete uygulanacak cezada indirim yaparak nihai tutarı 17 milyon TL olarak belirledi. Kurumun açıklamasında, uzlaşma usulünün soruşturmanın hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasında önemli bir rol oynadığı vurgulandı.