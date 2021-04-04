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Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde binek ve hafif ticari olmak üzere toplam otomotiv pazarında en fazla satışı sırasıyla Fiat, Volkswagen ve Renault gerçekleştirdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 59,7 büyüyerek 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde sadece otomobil satışları yüzde 57 artışla 156 bin 464 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 70,3 artarak 42 bin 196'ya ulaştı.

MART AYINDA SON 10 YILIN REKORU KIRILDI

Mart ayında toplam otomotiv pazarı 96 bin 428 adet düzeyinde gerçekleşirken, 76 bin 357 otomobil ve 20 bin 71 adet de hafif ticari araç satıldı.

Mart 2021, son 10 yılın en yüksek mart ayı satışları olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, bu yılın ilk çeyreği, tüm zamanların en yüksek satışının gerçekleştiği ilk çeyrek oldu.

TOPLAM SATIŞLARDA İLK 3'ÜN 2'Sİ YERLİ ÜRETİM YAPAN MARKA



ODD raporundan derlenen bilgilere göre, yılın ilk 3 aylık döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 28 bin 460 adetle ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, 21 bin 259 adetle Volkswagen (VW) ve 20 bin 111 adetle de Renault takip etti.

Ford, 19 bin 915 satışla dördüncü ve Toyota da 17 bin 631 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA SKODA İLK 5'E GİRDİ

Yılın ilk 3 aylık döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 19 bin 323 adetle Fiat oldu. Fiat'ı, 18 bin 630 adetle Renault ve 17 bin 808 adetle Volkswagen izledi.

Toyota, 16 bin 336 adetle dördüncü, Skoda da 9 bin 842 otomobil satışıyla beşinci sırada yar aldı.

1 ADET BENTLEY, 6 FERRARİ SATILDI

Ocak-şubat döneminde 41 markanın yer aldığı satış listesinde, tüm markalardan satış yapılması dikkati çekti.

Bu dönemde 1 Bentley, 6 Ferrari, 3 Lamborghini, 9 Aston Martin, 15 Maserati ve 26 Jaguar satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİDE FORD AÇIK ARA LİDER



Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise ilk çeyrekte 14 bin 962 adetle Ford açık ara listenin ilk sırasında yer aldı.

Ford'u, 9 bin 137 adetle Fiat ve 3 bin 451 adetle de Volkswagen izledi. Peugeot, 2 bin 506 satışla dördüncü ve Dacia da 2 bin 190 satışla beşinci oldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle: