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Fransa'daki fabrikası yeniden kapandı

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayı ortasında üretime veren Renault, geçtiğmiz hafta kapılarını yeniden açtığı Fransa'daki Sandouville tesisini yeniden kapattı. Yapılan açıklamada, söz konusu kararın arkasında mahkeme kararı olduğ belirtildi. Mahkeme kararının ise, Fransız üreticinin koronavirüsün yayılmasını önlemek için uygulanan koruyucu önlemleri artırma şeklini işçi sendikalarına gerektiği gibi aktarmadığı yönünde olduğu öğrenildi

Renault
Reuters

Avrupa otomotiv endüstrisinde yaklaşık 1 ayın ardından 300'e yakın fabrikanın kapıları yeniden açılırken, Fransa'dan yeni bir kapatma kararı geldi.

Fransız otomotiv üreticisi Renault'un ülkedeki Sandouville fabrikasında 7 Mayıs'ta üretimin durdurulduğu belirtildi.

Söz konusu fabrikanın kapanmasının arkasında ise, mahkeme kararı olduğu öğrenildi.

Mahkemenin kararına göre, Fransız üretici koronavirüsün yayılmasını önlemek için uygulanan koruyucu önlemleri artırma şeklini işçi sendikalarına gerektiği gibi aktarmadı.

Bunun sonucundan ise, önceki 6 hafta boyunca kapalı kalan Sandouville fabrikası, bir sonraki açıklamaya kadar yeniden kapandı.

Renault'un kapanan tesisinde, hafif ticari araç üretimi gerçekleşiyordu.

Renault'a fabrika kapattıran mahkeme kapattıran mahkeme kararının, ülkedeki diğer fabrikaları nasıl etkileyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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