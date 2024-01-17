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        Haberler Yemek Yapma Renkli ve lezzet dolu: Kadife (red velvet cake) tatlısı tarifi

        Renkli ve lezzet dolu: Kadife (red velvet cake) tatlısı tarifi

        Birbirine benzeyen kek tariflerinden sıkıldıysanız bu renkli kek tam size göre. İşte, sizin için kadife tatlısı tarifi...

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        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 10:09 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:09
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        Kırmızı kadife kek tatlısı, kırmızıya boyanmış vanilyalı kekten çok daha fazlasıdır. Bu tarif biraz uğraştırıcı olsa da alınan sonuç zahmetinize değecektir. Pürüzsüz kadife kırıntılarını garanti eden kısmı yumurta aklarını başka bir kapta çırpmak. İşte, kadife tatlısı tarifine dair başka ayrıntılar...

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        KADİFE (RED VELVET CAKE) TATLISI

        MALZEMELER (12 KİŞİLİK)

        3 su bardağı un

        1 çay kaşığı karbonat

        2 yemek kaşığı kakao tozu

        Yarım çay kaşığı tuz

        8 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı (oda sıcaklığında bekletilmiş )

        2 su bardağı toz şeker

        1 su bardağı sıvı yağ

        4 adet yumurta

        1 paket şekerli vanilin

        1 çay kaşığı sirke

        1 veya 2 çay kaşığı sıvı veya jel kırmızı gıda boyası (doğal renklendirmek isterseniz pancar da kullanabilirsiniz)

        1 su bardağı süt (oda sıcaklığında)

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        Kreması için:

        450 gram labne

        12 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı (oda sıcaklığında yumuşatılmış)

        5 su bardağı pudra şekeri (çok tatlı olacağınızı düşünüyorsanız azaltabilirsiniz)

        1 paket şekerli vanilin

        Bir tutam tuz

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        Yapılışı:

        Fırını 180 dereceye önceden ayarlayın. 23 santimlik iki tane kek kalıbını yağlayın veya yağlı kağıt serin.

        Oda sıcaklığınızda beklettiğiniz tereyağıyla şekeri bir kapta mikserle çırpın. Daha sonra üzerine sıvı yağı yumurta sarılarını ve sirkeyi ekleyip 2 dakika daha yüksek devirde çırpmaya devam edin. Yumurta aklarını çöpe atmayın, bir kaba koyun.

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        Mikserinizi düşük hıza aldıktan sonra unu, karbonatı, şekerli vanilini ve kakaonuzu da kaba ekleyerek yavaşça kademeli olarak çırpmaya devam edin. Sütü de bu katı malzemelerin yanı sıra harcınıza yedirin.

        Bu aşamada gıda boyanızı ekleyebilirsiniz, eğer doğal kullanmak istiyorsanız kırmızı pancarı haşlayıp suyunu ekleyebilirsiniz ancak kek kıvamını sulandırabileceğinden süt yerine sadece bu suyu eklemelisiniz ve yeterince renk verememe ihtimaline karşı pancar kullanacaksanız kakaoyu çıkartabilirsiniz.

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        Kaba aldığınız 4 yumurta akını, kabarık tepeler oluşana kadar yaklaşık 3 dakika kadar yüksek hızda kuvvetlice çırpın. Yavaşça kırmızı kek hamurunuza yedirin.

        Hamuru kek kalıpları arasında paylaştırın. 30-32 dakika veya hafifçe dokunulduğunda keklerin üst kısımları geriye doğru fırlayana ve ortasına batırılan kürdan temiz çıkana kadar pişirin.

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        Büyük bir kapta labne ve tereyağını orta-yüksek hızda pürüzsüz hale gelinceye kadar yaklaşık 2 dakika çırpın. Pudra şekerini, şekerli vanilini ve bir tutam tuzu ekleyin. Düşük hızda 30 saniye çırpın, ardından yüksek hıza yükseltin ve tamamen birleşip kremsi bir kıvam alana kadar 3 dakika çırpın.

        Büyük bir tırtıklı bıçak kullanarak, düz bir yüzey oluşturmak için keklerin üst kısımlarından ince bir tabaka kesin. Kestiğiniz keki üzerine ufalamak için kenara alın.

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        Kek standınıza veya servis tabağınıza kekin 1 katını yerleştirin. Üst kısmını eşit şekilde krema ile kaplayın. 2. katı üzerine koyduktan sonra kalan kremayı üst ve yanların her yerine sürün.

        Dilimlemeden önce pastayı en az 30-60 dakika buzdolabında saklayın. Bu, pastanın kesilirken şeklini korumasına yardımcı olur. Süslemek isterseniz üzerine çilek ekleyebilirsiniz.

        Kaynak: Sally's Baking Recipes

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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