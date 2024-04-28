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        Haberler Spor Futbol Fransa Rennes-Brest: 4-5 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Rennes-Brest: 4-5 (MAÇ SONUCU)

        Fransa Ligue 1'de Rennes ile Brest arasında oynanan mücadele gol düellosuna sahne oldu. Konuk ekip Brest, filelerin 9 kez havalandığı karşılaşmayı 90+6'da bulduğu golle 5-4 kazanarak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 20:30 Güncelleme: 28.04.2024 - 20:30
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        Fransa'da 9 gollü çılgın maç!
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        Fransa Ligue 1'in 31. haftası 9 gollü müthiş bir maça sahne oldu. Rennes ile Brest'in karşı karşıya geldiği mücadeleyi konuk ekip Brest 5-4'lük skorla kazandı.

        Roazhon Park'ta oynanan mücadelede Brest'e üç puanı getiren golleri 11. dakikada Steve Mounie, 48. dakikada Warmed Omari kendi ağlarına, 54. dakikada Martin Satriano, 66. dakikada Mahdi Camara ve 90+6'da Lillian Brassier kaydetti.

        Ev sahibi Rennes'in golleri ise 4 ve 9. dakikalarda Arnaud Kalimuendo, 68. dakikada Arthur Theate ve 79. dakikada Martin Terrier'den geldi.

        Rennes'de milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

        Şampiyonlar Ligi yarışında önemli bir galibiyete imza atan Brest, puanını 56'ya yükseltip 3. sıraya tırmandı.

        Avrupa kupalarına katılma yolunda yara alan 7. sıradaki Rennes ise 42 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki maç haftasında Rennes deplasmanda Metz ile karşılaşırken, Brest sahasında Nantes'ı konuk edecek.

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