Rent Go, Kasımpaşa'nın araçlarını yeniledi - Kasımpaşa Haberleri

Rent Go, Kasımpaşa'nın araçlarını yeniledi Otomobil filosu firması Rent Go, Türk futbolunu desteklemeye devam ediyor. Rent Go, sponsorluk kapsamında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın araçlarını yeniledi

Giriş: 22.09.2023 - 17:40 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:46

