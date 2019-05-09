Rüzgar enerji santrali (RES) projeleri için yerli ve yabancı bankalarla 260 milyon dolarlık uzun vadeli proje finansmanına imza atan Akfen Yenilenebilir Enerji, 2020 yılına kadar Türkiye’de 1000 MW’lık elektrik üretim santrali kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, atılan adım ile şirkete EMEA Finance tarafından düzenlenen EMEA Finance Project Finance Awards 2018 kapsamında Orta ve Doğu Avrupa’nın “En İyi RES Finansmanı” ödülü verildi.

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin üçü Çanakkale ve biri Denizli’de olmak üzere hayata geçireceği toplam 275 MW gücündeki 4 rüzgar enerji santrali için kullandığı proje finansmanı kredisinin, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası’nın garantörlüğünde Almanya merkezli KfW IPEX-Bank ve EBRD tarafından sağlandığı belirtildi.

MART AYINDA ÜRETİME BAŞLADI

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin ilk rüzgar enerji santrali (RES) olma özelliği taşıyan Çanakkale’deki Kocalar RES projesinin Mart 2019’da elektrik üretimine başladığı bildirildi.

30.6 MW kurulu gücündeki Kocalar RES projesinde üretilen enerjinin, ulusal elektrik ağı üzerinden tüm Türkiye’ye ulaştırarak 120 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacının rüzgardan karşılanması hedefleniyor.

Kocalar RES’in yanı sıra 2019 yılı içerisinde Çanakkale’deki 112 MW’lık Üçpınar RES ve 58 MW’lık Hasanoba RES, Denizli’deki 75 MW’lık Denizli RES projelerinin tamamlanıp elektrik üretimine başlanması planlanıyor. Böylelikle şirketin 4 rüzgar elektrik santrali projesindeki kurulu gücünün 2019 yılı sonunda 275 MW’a ulaşması öngörülüyor.

TOPLAM KURULU GÜCÜ 632 MW’A ÇIKACAK

Yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, "Akfen Yenilenebilir Enerji olarak tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yapımı devam eden rüzgar, güneş ve hidro elektrik üretim tesisi yatırımlarımızla 2019 yılı sonuna kadar tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan toplam kurulu gücümüz 632 MW’a çıkacak" ifadelerini kullandı.

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin, 2020 yılına kadar hedeflediği 1000 MW'lık kurulu güce ulaşmak için, yaklaşık 1.1 milyar dolarlık yatırımı hayata geçireceği aktarıldı.