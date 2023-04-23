Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Resimli ve bayraklı 23 Nisan mesajları ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu paylaşın!

En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tam 103 yıl önce çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak isteyenler; en güzel, resimli ve bayraklı 23 Nisan mesajlarını araştırıyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ulusal bayramı olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103'üncü yılına özel 23 Nisan mesajları ve kutlama sözleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve sözleri paylaşılmaya başlandı. Bu sene 103'üncü yılı kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında 7'de 70'e herkes tarafından coşkuyla kutlanacak. Milli duyguları ve ulusal egemenlik şuurunu paylaşmak isteyenler; En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve kutlama sözlerini araştırıyor.  İşte resimli, şiirli, Türk bayraklı, anlamlı, en güzel, bayraklı ve resimli 23 Nisan mesajları...
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

    RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI

    Bugün, Türkiye'nin geleceği olan çocukların ve gençlerin bayramı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

    Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Tüm çocuklarımızın hayatları boyunca mutlu, sağlıklı ve başarılı olmalarını diliyorum.

     

     
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

    23 Nisan, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu özel günde, çocuklarımıza vatanseverlik, hoşgörü, barış ve kardeşlik gibi değerleri öğretmek için fırsat bulalım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

    23 Nisan, çocukların en temel hakları olan sağlık, eğitim, barınma ve beslenme gibi konulara dikkat çekmek için de bir fırsattır. Bu özel günde, tüm çocuklarımızın bu temel haklara sahip olmaları için çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

    DUYSUAL, ANLAMLI, KISA, UZUN 23 NİSAN KUTLAMA SÖZLERİ

    Türkiye'nin aydınlık geleceği olan çocuklarımızın günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! Tüm çocuklarımızın hayallerine ulaşmaları için gereken desteği vermeye devam edeceğiz.
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

    23 Nisan, çocukların sevinç, neşe ve coşku dolu bir gün geçirmeleri için mükemmel bir fırsattır. Bu özel günde, tüm çocuklarımızın hayatları boyunca mutlu ve başarılı olmalarını diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünün çocuklara armağan edildiği bir gündür. Bu özel günde, çocuklarımızın geleceğimiz olduğunu hatırlayalım ve onların haklarını koruyalım. 23 Nisan kutlu olsun!
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

    23 Nisan, Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak çocukların günüdür. Bu özel günde, çocuklarımıza dürüstlük, çalışkanlık ve azim gibi değerleri öğretmek için fırsat bulalım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

    EN GÜZEL 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJLARI

    Bugün, Türkiye'nin en önemli bayramlarından biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Tüm çocuklarımızın sevinçli ve mutlu bir gün geçirmesi dileğiyle!
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

    Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu özel günde, çocuklarımıza her zaman olduğundan daha fazla sevgi ve saygı gösterelim.
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

    23 Nisan, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinde önemli bir dönüm noktasını temsil eder. Bu bayram, ülkemizin bağımsızlığını ve egemenliğini kazandığı günü kutlamak için bir fırsattır. Tüm çocuklarımızın gururla bayramlarını kutlamalarını diliyorum.
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

    Bugün, çocuklarımızın geleceğimiz olduğunu hatırlatmak için bir fırsat. Onların haklarına saygı göstermeli ve onların eğitimlerine yatırım yapmalıyız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu önemli mesajı hatırlatmak için harika bir gün.
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

    Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin en önemli bayramlarından biridir. Bu özel günde, tüm çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum.
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

    Bugün, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımızı onurlandırdığımız ve ülkemizin bağımsızlığını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Tüm çocuklarımızın mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir geleceği olmasını diliyorum.

     

     
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

    Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Bu özel gün vesilesiyle, çocuklarımızın haklarının korunmasına ve onların eğitimine verdiğimiz önemi bir kez daha vurgulamak istiyorum.
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

    23 Nisan, Türkiye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu bayram, çocuklarımıza vatanseverlik, hoşgörü, barış ve kardeşlik gibi değerleri öğretmek için güzel bir fırsattır. Tüm çocuklarımızın bu özel günü dolu dolu geçirmesini diliyorum.
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

    23 Nisan, çocukların en temel hakları olan sağlık, eğitim, barınma ve beslenme gibi konulara dikkat çekmek için de bir fırsattır. Bu özel gün vesilesiyle, tüm çocuklarımızın bu temel haklara sahip olmaları için çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum.
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünün çocuklara armağan edildiği bir gündür. Bu özel günde, çocuklarımızın geleceğimiz olduğunu hatırlayalım ve onların haklarını koruyalım.
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

    23 Nisan, çocukların sevinç, neşe ve coşku dolu bir gün geçirmeleri için mükemmel bir fırsattır. Bu özel günde, tüm çocuklarımızın hayatları boyunca mutlu ve başarılı olmalarını diliyorum.
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

    23 Nisan, Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak çocuklarımızın günüdür. Bu özel günde, çocuklarımıza dürüstlük, çalışkanlık ve azim gibi değerleri öğretmek için fırsat bulalım. Tüm çocuklarımızın gelecekte büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum.
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmeleri için bir fırsattır. Bu özel günde, tüm çocuklarımızın hayallerine ulaşmaları için gereken desteği verelim. Onların mutlu ve başarılı bir geleceği olması için elimizden geleni yapalım.
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
  • RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI 2023 | En güzel, bayraklı, duygusal, kısa, uzun, anlamlı, resimli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.