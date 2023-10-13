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        Haberler Gündem İnanç RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023: En güzel, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönderin | Tıkla, ücretsiz indir!

        En güzel resimli Cuma mesajları: Cumanız mübarek olsun!

        Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu hafta da günün ilk ışıklarıyla birlikte sevdiklerinin Cuma gününü tebrik etmek isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle, resimli Cuma mesajları en çok tercih edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, dualı, kısa ve resimli Cuma mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 13:47 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:47
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        1

        Cuma mesajları resimli galerisi, her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü yani bugün paylaşım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Tamamen ücretsiz ve telifsiz olarak indirilip paylaşılabilecek resimli Cuma mesajlarını haberimizde derledik. Gelerideki mesajları tamamen ücretsiz ve telifsiz olarak indirip paylaşabilirsiniz. İşte hiçbir yerde bulamayacağınız 2023 Ekim ayı resimli Cuma mesajları galerisi...

        2

        Bu mübarek Cuma gününde rabbim cümlemize ve cümle Ümmet-i Muhammed'e hayırlara vesile olsun.

        3

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        4

        İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        5

        Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

        6

        İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        7

        İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.

        8

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        9

        Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

        10

        Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

        Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.

        11

        Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        12

        Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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