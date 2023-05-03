Dünün reyting sonuçları açıklanıyor. 2 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve programlar TOTAL ve AB reyting sonuçlarında birinci sırada yer almak için mücadele etti. Salı akşamı Show TV'de Aile, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, FOX TV'de Tetikçinin Oğlu, Kanal D'de Üç Kız Kardeş ve TRT 1'de Yürek Çıkmazı dizileri ekrana geldi. İşte 2 Mayıs Salı dünün reyting sonuçları sıralamasına ilişkin merak edilen detaylar...