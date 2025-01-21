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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 20 Ocak 2025: Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi, Survivor… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 20 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 20 Ocak Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Uzak Şehir, Now TV'de Kızıl Goncalar, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizileri ile TV8'de Survivor yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV'de Şaban Pabucu Yarım ve Star TV'de Hababam Sınıfı Uyanıyor filmleri izleyici karşısına çıktı. ATV'de ise Can Borcu'nun tekrarı yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 20 Ocak 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 07:41 Güncelleme: 21.01.2025 - 07:41
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        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 20 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Can Borcu, Şaban Pabucu Yarım, Hababam Sınıfı Uyanıyor ve Survivor yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 20 Ocak 2025 Reyting sonuçları tablosu...

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        20 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        20 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

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        20 OCAK 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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        20 OCAK 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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