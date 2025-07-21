20 Temmuz Pazar günü yayınlanan yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Deliha 2, Pamuk Prenses ve Avcı, Kırk Yalan, Çok Güzel Hareketler 2 yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 20 Temmuz 2025 reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...