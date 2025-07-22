Reyting sonuçları 21 Temmuz 2025: ABC, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dün akşam kuşağında ATV'de Aile Saadeti dizisi ile Kanal D'de Turnike ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Düğün Dernek, Star TV'de Canım Kardeşim ve Now TV'de Recep İvedik 2 filmleri filmseverlerle buluştu. TRT 1'de ise Gönül Dağı dizisinin tekrarı yayınlandı. 21 Temmuz Pazartesi günü en çok izlenen yapımları merak edenler dünün reyting sonuçları için arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, 21 Temmuz 2025 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Takip ettikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler ABC, AB ve Total reyting sıralamasını araştırıyor. 21 Temmuz Pazartesi akşamı Aile Saadeti, Turnike, MasterChef Türkiye, Düğün Dernek, Canım Kardeşim, Recep İvedik 2 ve Gönül Dağı gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 21 Temmuz 2025 reyting sonuçları ABC, AB ve Total tablosu...
21 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
21 Temmuz 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.
21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI