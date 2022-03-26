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25 Mart 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Aziz, Arka Sokaklar, Yalnız Kurt...

Cuma günü ekrana gelen yapımların reyting sonuçları dizi severler tarafından araştırılıyor. 25 Mart Cuma gecesi: Arka Sokaklar, Aşk Mantık İntikam, Hacı Bayram-ı Veli, Aziz, Kaderimin Oyunu ve Yalnız Kurt dizileri ekrana gelirken dünün reyting sonuçları merak edildi. İşte, 25 Mart reyting sıralaması...

  • 01
    Reyting sonuçları 25 Mart 2022 açıklandı mı? 25 Mart Cuma dünün reyting sonuçları

    Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? 25 Mart Cuma 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? soruları dizi severler tarafından araştırılıyor. 25 Mart Cuma akşamı; SHOW TV'de Aziz, KANAL D'de Arka Sokaklar, FOX TV'de Aşk Mantık İntikam, TRT 1'de Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, STAR TV'de Kaderimin Oyunu ve ATV'De Yalnız Kurt  dizileri seyircisiyle buluştu. İşte 25 Mart reyting sonuçları...
  • 02
    Reyting sonuçları 25 Mart 2022 açıklandı mı? 25 Mart Cuma dünün reyting sonuçları

    25 MART TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    25 Mart Cuma günü ekrana gelen dizi ve filmlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer alacak.
  • 03
    Reyting sonuçları 25 Mart 2022 açıklandı mı? 25 Mart Cuma dünün reyting sonuçları

    AB REYTİNG SIRALAMASI 25 MART CUMA
  • 04
    Reyting sonuçları 25 Mart 2022 açıklandı mı? 25 Mart Cuma dünün reyting sonuçları

    GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI 18 MART 2022?

    18 Mart 2022 Cuma günü reyting sonuçlarına göre; Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Arka Sokaklar ve üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

    AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer alırken üçüncü sırada Aziz ise yer aldı.

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